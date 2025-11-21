Na temelju vašeg predviđanja, Provenance Blockchain bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.028109 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Provenance Blockchain bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.029514 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za HASH je $ 0.030990 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za HASH je $ 0.032540 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za HASH u 2029. je $ 0.034167 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za HASH u 2030. je $ 0.035875 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Provenance Blockchain mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.058437.

U 2050. godini, cijena Provenance Blockchain mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.095188.