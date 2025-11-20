Provenance Blockchain Cijena danas

Trenutačna cijena Provenance Blockchain (HASH) danas je $ 0.02857371, s promjenom od 3.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HASH u USD je $ 0.02857371 po HASH.

Provenance Blockchain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,466,019,405, s količinom u optjecaju od 51.31B HASH. Tijekom posljednja 24 sata, HASH trgovao je između $ 0.02709781 (niska) i $ 0.03070348 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.060147, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01378736.

U kratkoročnim performansama, HASH se kretao +1.70% u posljednjem satu i -7.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Provenance Blockchain (HASH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.47B$ 1.47B $ 1.47B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.86B$ 2.86B $ 2.86B Količina u optjecaju 51.31B 51.31B 51.31B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Provenance Blockchain je $ 1.47B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HASH je 51.31B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.86B.