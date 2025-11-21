Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Paimon Cursor SPV Token predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će CRSR rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Paimon Cursor SPV Token
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Paimon Cursor SPV Token
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Paimon Cursor SPV Token Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Paimon Cursor SPV Token bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 350.24 u 2025.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Paimon Cursor SPV Token bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 367.752 u 2026.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za CRSR je $ 386.1396 sa stopom rasta od 10.25%.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za CRSR je $ 405.4465 sa stopom rasta od 15.76%.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CRSR u 2029. je $ 425.7189 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CRSR u 2030. je $ 447.0048 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Paimon Cursor SPV Token mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 728.1238.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Paimon Cursor SPV Token mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,186.0369.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 350.24
    0.00%
  • 2026
    $ 367.752
    5.00%
  • 2027
    $ 386.1396
    10.25%
  • 2028
    $ 405.4465
    15.76%
  • 2029
    $ 425.7189
    21.55%
  • 2030
    $ 447.0048
    27.63%
  • 2031
    $ 469.3550
    34.01%
  • 2032
    $ 492.8228
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 517.4639
    47.75%
  • 2034
    $ 543.3371
    55.13%
  • 2035
    $ 570.5040
    62.89%
  • 2036
    $ 599.0292
    71.03%
  • 2037
    $ 628.9807
    79.59%
  • 2038
    $ 660.4297
    88.56%
  • 2039
    $ 693.4512
    97.99%
  • 2040
    $ 728.1238
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Paimon Cursor SPV Token za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 350.24
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 350.2879
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 350.5758
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 351.6793
    0.41%
Predviđanje cijene Paimon Cursor SPV Token (CRSR) za danas

Predviđena cijene CRSR dana November 21, 2025(Danas), je $350.24. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Paimon Cursor SPV Token (CRSR) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene CRSR, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $350.2879. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Paimon Cursor SPV Token (CRSR) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za CRSR, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $350.5758. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Paimon Cursor SPV Token (CRSR) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena CRSR iznosi $351.6793. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Paimon Cursor SPV Token

--
----

--

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

2.86K
2.86K 2.86K

--
----

--

Najnovija CRSR cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za CRSR iznosi 2.86K, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 1.00M.

Povijesna cijena Paimon Cursor SPV Token

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Paimon Cursor SPV Token stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Paimon Cursor SPV Token je 350.24USD. Količina u optjecaju Paimon Cursor SPV Token(CRSR) je 2.86K CRSR, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $1,000,693.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dana
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
  • 30 dana
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Paimon Cursor SPV Token pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.00%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Paimon Cursor SPV Token trgovan je po najvišoj cijeni od $-- i najnižoj cijeni od $--. Svjedočio je promjeni cijene od 0.00%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal CRSR za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Paimon Cursor SPV Token je doživio promjenu od 0.00%, odražavajući približno $0 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene CRSR.

Kako radi modul za predviđanje cijene Paimon Cursor SPV Token (CRSR)?

Modul za predviđanje cijene Paimon Cursor SPV Token je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene CRSR na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Paimon Cursor SPV Token tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu CRSR, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Paimon Cursor SPV Token. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost CRSR.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah CRSR kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Paimon Cursor SPV Token.

Zašto je predviđanje cijena CRSR važno?

Predviđanje cijene CRSR ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u CRSR sada?
Prema vašim predviđanjima, CRSR će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za CRSR sljedeći mjesec?
Prema Paimon Cursor SPV Token (CRSR) alatu za predviđanje cijene, predviđena CRSR cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 CRSR u 2026. godini?
Cijena 1 Paimon Cursor SPV Token (CRSR) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, CRSR će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za CRSR u 2027. godini?
Predviđa se da će Paimon Cursor SPV Token (CRSR) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 CRSR do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za CRSR u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Paimon Cursor SPV Token (CRSR) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za CRSR u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Paimon Cursor SPV Token (CRSR) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 CRSR u 2030. godini?
Cijena 1 Paimon Cursor SPV Token (CRSR) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, CRSR će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je CRSR predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Paimon Cursor SPV Token (CRSR) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 CRSR do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.