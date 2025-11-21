Na temelju vašeg predviđanja, Paimon Cursor SPV Token bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 350.24 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Paimon Cursor SPV Token bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 367.752 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za CRSR je $ 386.1396 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za CRSR je $ 405.4465 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CRSR u 2029. je $ 425.7189 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CRSR u 2030. je $ 447.0048 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Paimon Cursor SPV Token mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 728.1238.

U 2050. godini, cijena Paimon Cursor SPV Token mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,186.0369.