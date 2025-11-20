Paimon Cursor SPV Token Cijena danas

Trenutačna cijena Paimon Cursor SPV Token (CRSR) danas je $ 350.24, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRSR u USD je $ 350.24 po CRSR.

Paimon Cursor SPV Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,000,693, s količinom u optjecaju od 2.86K CRSR. Tijekom posljednja 24 sata, CRSR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 353.83, dok je rekordna najniža cijena bila $ 338.32.

U kratkoročnim performansama, CRSR se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju 2.86K 2.86K 2.86K Ukupna količina 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paimon Cursor SPV Token je $ 1.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRSR je 2.86K, s ukupnom količinom od 2857.14285714286. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.00M.