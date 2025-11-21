iAero Protocol LIQ (LIQ) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte iAero Protocol LIQ predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će LIQ rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za iAero Protocol LIQ
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene iAero Protocol LIQ
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
iAero Protocol LIQ Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, iAero Protocol LIQ bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.098428 u 2025.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, iAero Protocol LIQ bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.103349 u 2026.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za LIQ je $ 0.108516 sa stopom rasta od 10.25%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za LIQ je $ 0.113942 sa stopom rasta od 15.76%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za LIQ u 2029. je $ 0.119639 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za LIQ u 2030. je $ 0.125621 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena iAero Protocol LIQ mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.204624.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena iAero Protocol LIQ mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.333312.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.098428
    0.00%
  • 2026
    $ 0.103349
    5.00%
  • 2027
    $ 0.108516
    10.25%
  • 2028
    $ 0.113942
    15.76%
  • 2029
    $ 0.119639
    21.55%
  • 2030
    $ 0.125621
    27.63%
  • 2031
    $ 0.131902
    34.01%
  • 2032
    $ 0.138498
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.145422
    47.75%
  • 2034
    $ 0.152694
    55.13%
  • 2035
    $ 0.160328
    62.89%
  • 2036
    $ 0.168345
    71.03%
  • 2037
    $ 0.176762
    79.59%
  • 2038
    $ 0.185600
    88.56%
  • 2039
    $ 0.194880
    97.99%
  • 2040
    $ 0.204624
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene iAero Protocol LIQ za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.098428
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.098441
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.098522
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.098832
    0.41%
Predviđanje cijene iAero Protocol LIQ (LIQ) za danas

Predviđena cijene LIQ dana November 21, 2025(Danas), je $0.098428. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene iAero Protocol LIQ (LIQ) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene LIQ, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.098441. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene iAero Protocol LIQ (LIQ) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za LIQ, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.098522. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene iAero Protocol LIQ (LIQ) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena LIQ iznosi $0.098832. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena iAero Protocol LIQ

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

13.36M
13.36M 13.36M

Najnovija LIQ cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za LIQ iznosi 13.36M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 1.32M.

Povijesna cijena iAero Protocol LIQ

Prema posljednjim podacima prikupljenim na iAero Protocol LIQ stranici s cijenama uživo, trenutna cijena iAero Protocol LIQ je 0.098428USD. Količina u optjecaju iAero Protocol LIQ(LIQ) je 13.36M LIQ, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $1,315,070.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dana
    0.00%
    $ 0
    $ 0.112590
    $ 0.112590
  • 30 dana
    -9.66%
    $ -0.009509
    $ 0.112590
    $ 0.112590
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, iAero Protocol LIQ pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.00%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, iAero Protocol LIQ trgovan je po najvišoj cijeni od $0.112590 i najnižoj cijeni od $0.112590. Svjedočio je promjeni cijene od 0.00%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal LIQ za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, iAero Protocol LIQ je doživio promjenu od -9.66%, odražavajući približno $-0.009509 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene LIQ.

Kako radi modul za predviđanje cijene iAero Protocol LIQ (LIQ)?

Modul za predviđanje cijene iAero Protocol LIQ je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene LIQ na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za iAero Protocol LIQ tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu LIQ, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu iAero Protocol LIQ. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost LIQ.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah LIQ kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal iAero Protocol LIQ.

Zašto je predviđanje cijena LIQ važno?

Predviđanje cijene LIQ ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u LIQ sada?
Prema vašim predviđanjima, LIQ će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za LIQ sljedeći mjesec?
Prema iAero Protocol LIQ (LIQ) alatu za predviđanje cijene, predviđena LIQ cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 LIQ u 2026. godini?
Cijena 1 iAero Protocol LIQ (LIQ) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, LIQ će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za LIQ u 2027. godini?
Predviđa se da će iAero Protocol LIQ (LIQ) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 LIQ do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za LIQ u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, iAero Protocol LIQ (LIQ) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za LIQ u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, iAero Protocol LIQ (LIQ) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 LIQ u 2030. godini?
Cijena 1 iAero Protocol LIQ (LIQ) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, LIQ će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je LIQ predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će iAero Protocol LIQ (LIQ) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 LIQ do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.