iAero Protocol LIQ Cijena danas

Trenutačna cijena iAero Protocol LIQ (LIQ) danas je $ 0.098428, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIQ u USD je $ 0.098428 po LIQ.

iAero Protocol LIQ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,315,070, s količinom u optjecaju od 13.36M LIQ. Tijekom posljednja 24 sata, LIQ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.122092, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.075217.

U kratkoročnim performansama, LIQ se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu iAero Protocol LIQ (LIQ)

Tržišna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Količina u optjecaju 13.36M 13.36M 13.36M Ukupna količina 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442

