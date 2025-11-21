Na temelju vašeg predviđanja, Harmonix kHYPE bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 37.78 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Harmonix kHYPE bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 39.6690 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za HAKHYPE je $ 41.6524 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za HAKHYPE je $ 43.7350 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za HAKHYPE u 2029. je $ 45.9218 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za HAKHYPE u 2030. je $ 48.2179 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Harmonix kHYPE mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 78.5419.

U 2050. godini, cijena Harmonix kHYPE mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 127.9364.