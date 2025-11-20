Harmonix kHYPE Cijena danas

Trenutačna cijena Harmonix kHYPE (HAKHYPE) danas je $ 39.25, s promjenom od 1.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HAKHYPE u USD je $ 39.25 po HAKHYPE.

Harmonix kHYPE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,858,046, s količinom u optjecaju od 174.73K HAKHYPE. Tijekom posljednja 24 sata, HAKHYPE trgovao je između $ 37.36 (niska) i $ 39.95 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 59.64, dok je rekordna najniža cijena bila $ 29.77.

U kratkoročnim performansama, HAKHYPE se kretao +0.67% u posljednjem satu i -2.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M Količina u optjecaju 174.73K 174.73K 174.73K Ukupna količina 174,729.0946960991 174,729.0946960991 174,729.0946960991

Trenutačna tržišna kapitalizacija Harmonix kHYPE je $ 6.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAKHYPE je 174.73K, s ukupnom količinom od 174729.0946960991. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.86M.