Bitcoin the Turtle (SLOW) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Bitcoin the Turtle predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će SLOW rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Bitcoin the Turtle
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Bitcoin the Turtle
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 02:49:26 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Bitcoin the Turtle (SLOW) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Bitcoin the Turtle bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.009614 u 2025.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Bitcoin the Turtle bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.010095 u 2026.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za SLOW je $ 0.010600 sa stopom rasta od 10.25%.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za SLOW je $ 0.011130 sa stopom rasta od 15.76%.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SLOW u 2029. je $ 0.011687 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SLOW u 2030. je $ 0.012271 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Bitcoin the Turtle mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.019988.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Bitcoin the Turtle mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.032559.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.009614
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010095
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010600
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011130
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011687
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012271
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012884
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013529
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.014205
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014915
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015661
    62.89%
  • 2036
    $ 0.016444
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017267
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018130
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019037
    97.99%
  • 2040
    $ 0.019988
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Bitcoin the Turtle za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.009614
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.009616
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.009624
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.009654
    0.41%
Predviđanje cijene Bitcoin the Turtle (SLOW) za danas

Predviđena cijene SLOW dana November 21, 2025(Danas), je $0.009614. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Bitcoin the Turtle (SLOW) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene SLOW, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.009616. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Bitcoin the Turtle (SLOW) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za SLOW, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.009624. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Bitcoin the Turtle (SLOW) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena SLOW iznosi $0.009654. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Bitcoin the Turtle

--
----

--

$ 188.67K
$ 188.67K$ 188.67K

19.71M
19.71M 19.71M

--
----

--

Najnovija SLOW cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za SLOW iznosi 19.71M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 188.67K.

Povijesna cijena Bitcoin the Turtle

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Bitcoin the Turtle stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Bitcoin the Turtle je 0.009614USD. Količina u optjecaju Bitcoin the Turtle(SLOW) je 19.71M SLOW, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $188,672.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.98%
    $ 0
    $ 0.009899
    $ 0.009462
  • 7 dana
    -13.18%
    $ -0.001267
    $ 0.014929
    $ 0.009525
  • 30 dana
    -35.71%
    $ -0.003434
    $ 0.014929
    $ 0.009525
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Bitcoin the Turtle pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.98%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Bitcoin the Turtle trgovan je po najvišoj cijeni od $0.014929 i najnižoj cijeni od $0.009525. Svjedočio je promjeni cijene od -13.18%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal SLOW za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Bitcoin the Turtle je doživio promjenu od -35.71%, odražavajući približno $-0.003434 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene SLOW.

Kako radi modul za predviđanje cijene Bitcoin the Turtle (SLOW)?

Modul za predviđanje cijene Bitcoin the Turtle je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene SLOW na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Bitcoin the Turtle tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu SLOW, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Bitcoin the Turtle. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost SLOW.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah SLOW kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Bitcoin the Turtle.

Zašto je predviđanje cijena SLOW važno?

Predviđanje cijene SLOW ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u SLOW sada?
Prema vašim predviđanjima, SLOW će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za SLOW sljedeći mjesec?
Prema Bitcoin the Turtle (SLOW) alatu za predviđanje cijene, predviđena SLOW cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 SLOW u 2026. godini?
Cijena 1 Bitcoin the Turtle (SLOW) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, SLOW će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za SLOW u 2027. godini?
Predviđa se da će Bitcoin the Turtle (SLOW) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 SLOW do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za SLOW u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Bitcoin the Turtle (SLOW) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za SLOW u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Bitcoin the Turtle (SLOW) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 SLOW u 2030. godini?
Cijena 1 Bitcoin the Turtle (SLOW) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, SLOW će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je SLOW predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Bitcoin the Turtle (SLOW) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 SLOW do 2040.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 02:49:26 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.