Bitcoin the Turtle Cijena danas

Trenutačna cijena Bitcoin the Turtle (SLOW) danas je $ 0.00987631, s promjenom od 0.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLOW u USD je $ 0.00987631 po SLOW.

Bitcoin the Turtle trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 194,692, s količinom u optjecaju od 19.71M SLOW. Tijekom posljednja 24 sata, SLOW trgovao je između $ 0.00966566 (niska) i $ 0.00994236 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0414631, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00487056.

U kratkoročnim performansama, SLOW se kretao +0.24% u posljednjem satu i -16.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bitcoin the Turtle (SLOW)

Tržišna kapitalizacija $ 194.69K$ 194.69K $ 194.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 201.05K$ 201.05K $ 201.05K Količina u optjecaju 19.71M 19.71M 19.71M Ukupna količina 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin the Turtle je $ 194.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLOW je 19.71M, s ukupnom količinom od 20356524.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 201.05K.