Defactor (DEFACTOR) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Defactor predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će DEFACTOR rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Defactor
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Defactor
$0.01147
$0.01147
+0.08%
USD
Stvarno
Predviđanje
Defactor Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Defactor (DEFACTOR) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Defactor bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.01147 u 2025.

Defactor (DEFACTOR) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Defactor bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.012043 u 2026.

Defactor (DEFACTOR) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za DEFACTOR je $ 0.012645 sa stopom rasta od 10.25%.

Defactor (DEFACTOR) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za DEFACTOR je $ 0.013277 sa stopom rasta od 15.76%.

Defactor (DEFACTOR) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za DEFACTOR u 2029. je $ 0.013941 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Defactor (DEFACTOR) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za DEFACTOR u 2030. je $ 0.014638 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Defactor (DEFACTOR) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Defactor mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.023845.

Defactor (DEFACTOR) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Defactor mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.038841.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.01147
    0.00%
  • 2026
    $ 0.012043
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012645
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013277
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013941
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014638
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015370
    34.01%
  • 2032
    $ 0.016139
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.016946
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017793
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018683
    62.89%
  • 2036
    $ 0.019617
    71.03%
  • 2037
    $ 0.020598
    79.59%
  • 2038
    $ 0.021628
    88.56%
  • 2039
    $ 0.022709
    97.99%
  • 2040
    $ 0.023845
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Defactor za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.01147
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.011471
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.011480
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.011517
    0.41%
Predviđanje cijene Defactor (DEFACTOR) za danas

Predviđena cijene DEFACTOR dana November 21, 2025(Danas), je $0.01147. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Defactor (DEFACTOR) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene DEFACTOR, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.011471. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Defactor (DEFACTOR) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za DEFACTOR, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.011480. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Defactor (DEFACTOR) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena DEFACTOR iznosi $0.011517. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Defactor

$ 0.01147
$ 0.01147

+0.08%

--
--

--
--

$ 92.81K
$ 92.81K

--

Najnovija DEFACTOR cijena iznosi $ 0.01147. Ima 24-satnu promjenu od +0.08%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 92.81K.
Nadalje, količina u optjecaju za DEFACTOR iznosi --, a ukupna tržišna kapitalizacija --.

Kako kupiti Defactor (DEFACTOR)

Pokušavate kupiti DEFACTOR? Sada možete kupiti DEFACTOR putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti Defactor i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti DEFACTOR odmah

Povijesna cijena Defactor

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Defactor stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Defactor je 0.01147USD. Količina u optjecaju Defactor(DEFACTOR) je 0.00 DEFACTOR, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $--.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.01%
    $ 0.000089
    $ 0.01183
    $ 0.0113
  • 7 dana
    0.01%
    $ 0.000120
    $ 0.01246
    $ 0.01124
  • 30 dana
    -0.19%
    $ -0.00285
    $ 0.0154
    $ 0.01121
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Defactor pokazao je kretanje cijene od $0.000089, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.01%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Defactor trgovan je po najvišoj cijeni od $0.01246 i najnižoj cijeni od $0.01124. Svjedočio je promjeni cijene od 0.01%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal DEFACTOR za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Defactor je doživio promjenu od -0.19%, odražavajući približno $-0.00285 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene DEFACTOR.

Provjerite kompletnu Defactor povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu DEFACTOR povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene Defactor (DEFACTOR)?

Modul za predviđanje cijene Defactor je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene DEFACTOR na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Defactor tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu DEFACTOR, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Defactor. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost DEFACTOR.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah DEFACTOR kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Defactor.

Zašto je predviđanje cijena DEFACTOR važno?

Predviđanje cijene DEFACTOR ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u DEFACTOR sada?
Prema vašim predviđanjima, DEFACTOR će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za DEFACTOR sljedeći mjesec?
Prema Defactor (DEFACTOR) alatu za predviđanje cijene, predviđena DEFACTOR cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 DEFACTOR u 2026. godini?
Cijena 1 Defactor (DEFACTOR) danas iznosi $0.01147. Prema gore navedenom modulu predviđanja, DEFACTOR će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za DEFACTOR u 2027. godini?
Predviđa se da će Defactor (DEFACTOR) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 DEFACTOR do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za DEFACTOR u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Defactor (DEFACTOR) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za DEFACTOR u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Defactor (DEFACTOR) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 DEFACTOR u 2030. godini?
Cijena 1 Defactor (DEFACTOR) danas iznosi $0.01147. Prema gore navedenom modulu predviđanja, DEFACTOR će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je DEFACTOR predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Defactor (DEFACTOR) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 DEFACTOR do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.