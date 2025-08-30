Broccoli मूल्य (BROC)
--
--
+1.91%
+1.91%
Broccoli (BROC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BROC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BROC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00717834 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BROC में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +1.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Broccoli का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BROC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.54K है.
आज के दिन के दौरान, Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+4.88%
|60 दिन
|$ 0
|+15.09%
|90 दिन
|$ 0
|--
Broccoli Coin ($BROC) is a meme cryptocurrency token inspired by Broccoli, the dog of Binance founder Changpeng Zhao (CZ). Designed primarily as a meme-oriented token on the Binance Smart Chain (BSC), $BROC integrates advanced AI functionalities aimed at enhancing marketing, content creation, and community engagement. The token was founded by Nikolay Zharichev, a serial entrepreneur based in Dubai, originally from the CIS region. Zharichev is recognized as a memecoin expert and an innovator in artificial intelligence, leveraging his extensive experience to create a distinctive and engaging crypto project. The token launched within a well-established community known for successfully developing meme tokens, some achieving over $70M market caps and significant liquidity pools exceeding $3M. Broccoli Coin's ecosystem uniquely combines meme appeal with practical AI-driven tools accessible through its dedicated AI platform. These include: Chatbot: Multilingual AI chatbot (English, French, Spanish, German, Italian) offering conversation-based support, file uploads, advice, and idea generation. Marketing Mode: AI-driven marketing analysis, strategy formulation, and brand positioning assistance. AI Web Search: Generates detailed answers leveraging real-time web resources powered by artificial intelligence. Custom Visuals: Creates personalized images and graphics based on selected styles. Ad Wizard: Generates optimized ad creatives designed for improved audience engagement and conversions. Logo Lab: Quickly produces professional-quality logos from simple descriptions. Background Removal Tool: Easily removes image backgrounds with high accuracy. Image Analysis (Beta): Provides valuable insights extracted from visual data to assist in market research. Broccoli Coin was inspired by Changpeng Zhao (CZ), CEO of Binance, and his dog named Broccoli. The token aims to attract Binance’s attention and achieve listing on prominent cryptocurrency exchanges. It seeks qualification for BNB Foundation's token grant program, increasing its potential visibility within the crypto ecosystem.
