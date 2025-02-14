BROCCOLI

Official CZ's dog

नामBROCCOLI

रैंकNo.839

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.16%

बाज़ार में उपलब्ध राशि972,315,308.4577762

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9723%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.28514932679942556,2025-02-14

सबसे कम कीमत0.018913139385213704,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयOfficial CZ's dog

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.