Sudeng (HIPPO) टोकन का अर्थशास्त्र
Sudeng (HIPPO) जानकारी
No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people.
Sudeng (HIPPO) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण
Sudeng (HIPPO) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें.
Sudeng (HIPPO) की गहन टोकन संरचना
HIPPO टोकन कैसे जारी किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं और अनलॉक किए जाते हैं, इस बारे में गहराई से जानें. यह खंड टोकन की आर्थिक संरचना के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालता है: उपयोगिता, प्रोत्साहन और वेस्टिंग.
Overview
sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the hippo Su Deng. It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand.
Issuance Mechanism
- Type: Community memecoin on Sui blockchain.
- Launch: 2024, during the memecoin boom on Sui.
- Supply: The specific total supply is not detailed in the available sources, but HIPPO is listed and traded on major centralized and decentralized exchanges, indicating a fixed and public supply.
Allocation Mechanism
- Community-Driven: The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale.
- Charity Allocation: A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.
- Exchange Listings: HIPPO is available on major CEXs and DEXs, suggesting broad distribution through open market trading.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement.
- Philanthropy: Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives.
- Community Engagement: The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem.
- No Explicit Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or direct on-chain incentives for holding HIPPO.
Locking Mechanism
- No Locking/Unlocking: There is no mention of token locking, vesting, or scheduled unlocks. The token appears to be fully liquid and tradable upon acquisition.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: Tokens are available for trading immediately after acquisition, with no vesting or delayed unlocks reported.
Token Economics Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|Community launch, Sui blockchain, 2024
|Allocation Mechanism
|Community-driven, charity allocation, exchange distribution
|Usage/Incentive
|Trading, holding, philanthropy, community engagement
|Locking Mechanism
|None reported; tokens are fully liquid
|Unlocking Time
|Immediate; no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Charity Focus: HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand.
- No Advanced Tokenomics: Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance.
- Market Performance: HIPPO reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong speculative and community interest.
Summary:
sudeng (HIPPO) is a fully liquid, community-driven memecoin on Sui with a unique philanthropic angle. There are no complex issuance, allocation, or locking mechanisms—its value is derived from community engagement, trading activity, and its charitable mission.
Sudeng (HIPPO) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले
Sudeng (HIPPO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.
प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:
कुल आपूर्ति:
HIPPO टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.
मार्केट में उपलब्ध राशि:
वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.
अधिकतम आपूर्ति:
कुल कितने HIPPO मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.
मुद्रास्फ़ीति दर:
यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.
ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?
मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.
सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.
पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.
कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.
अब जब आप HIPPO के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो HIPPO टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!
Sudeng (HIPPO) प्राइस हिस्ट्री
HIPPO की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है.
HIPPO प्राइस का अनुमान
जानना चाहते हैं कि HIPPO भविष्य में किस दिशा में जा सकता है? हमारा HIPPO प्राइस का अनुमान पेज मार्केट सेंटिमेंट, ऐतिहासिक ट्रेंड और तकनीकी संकेतकों को मिलाकर एक भविष्य की दिशा का अनुमान प्रदान करता है.
