Zus (ZCN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00581342. במהלך 24 השעות האחרונות, ZCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00566213 לבין שיא של $ 0.00981579, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZCN השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, +0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Zus הוא $ 281.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZCN הוא 48.40M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.33M.