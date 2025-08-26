עוד על ZCN

Zus מחיר (ZCN)

1 ZCN ל USDמחיר חי:

$0.00581342
$0.00581342
+0.10%1D
Zus (ZCN) טבלת מחירים חיה
Zus (ZCN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00566213
$ 0.00566213
24 שעות נמוך
$ 0.00981579
$ 0.00981579
גבוה 24 שעות

$ 0.00566213
$ 0.00566213

$ 0.00981579
$ 0.00981579

$ 5.16
$ 5.16

$ 0
$ 0

+0.27%

+0.15%

-35.54%

-35.54%

Zus (ZCN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00581342. במהלך 24 השעות האחרונות, ZCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00566213 לבין שיא של $ 0.00981579, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZCN השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, +0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zus (ZCN) מידע שוק

$ 281.38K
$ 281.38K

--
--

$ 2.33M
$ 2.33M

48.40M
48.40M

400,000,000.0
400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zus הוא $ 281.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZCN הוא 48.40M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.33M.

Zus (ZCN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZus ל USDהיה . $ +0.0000843416.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZus ל USDהיה $ -0.0012135560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zusל USDהיה $ +0.000168754119833339.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.15%
30 ימים$ +0.0000843416+1.45%
60 ימים$ -0.0012135560-20.87%
90 ימים$ +0.000168754119833339+2.99%

מה זהZus (ZCN)

Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Zusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zus (ZCN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zus (ZCN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zus.

בדוק את Zus תחזית המחיר עכשיו‏!

ZCN למטבעות מקומיים

Zus (ZCN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zus (ZCN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZCN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zus (ZCN)

כמה שווה Zus (ZCN) היום?
החי ZCNהמחיר ב USD הוא 0.00581342 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZCN ל USD?
המחיר הנוכחי של ZCN ל USD הוא $ 0.00581342. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zus?
שווי השוק של ZCN הוא $ 281.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZCN?
ההיצע במחזור של ZCN הוא 48.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZCN?
‏‏ZCN השיג מחיר שיא (ATH) של 5.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZCN?
ZCN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZCN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZCN הוא -- USD.
האם ZCN יעלה השנה?
ZCN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZCN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Zus (ZCN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.