ZTX מחיר היום

מחיר ZTX (ZTX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00058978, עם שינוי של 5.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZTX ל USD הוא $ 0.00058978 לכל ZTX.

ZTX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,458,773, עם היצע במחזור של 4.20B ZTX. ב‑24 השעות האחרונות, ZTX סחר בין $ 0.00057288 (נמוך) ל $ 0.00063362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03870653, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00057288.

ביצועים לטווח קצר, ZTX נע ב +0.93% בשעה האחרונה ו -26.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ZTX (ZTX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ZTX הוא $ 2.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZTX הוא 4.20B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.85M.