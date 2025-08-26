Zoomer (ZOOMER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000633 $ 0.00000633 $ 0.00000633 24 שעות נמוך $ 0.0000071 $ 0.0000071 $ 0.0000071 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000633$ 0.00000633 $ 0.00000633 גבוה 24 שעות $ 0.0000071$ 0.0000071 $ 0.0000071 שיא כל הזמנים $ 0.00009555$ 0.00009555 $ 0.00009555 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000487$ 0.00000487 $ 0.00000487 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.89% שינוי מחיר (1D) -6.53% שינוי מחיר (7D) -7.66% שינוי מחיר (7D) -7.66%

Zoomer (ZOOMER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000664. במהלך 24 השעות האחרונות, ZOOMER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000633 לבין שיא של $ 0.0000071, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZOOMERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00009555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000487.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZOOMER השתנה ב +4.89% במהלך השעה האחרונה, -6.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zoomer (ZOOMER) מידע שוק

שווי שוק $ 458.56K$ 458.56K $ 458.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 458.56K$ 458.56K $ 458.56K אספקת מחזור 69.00B 69.00B 69.00B אספקה כוללת 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zoomer הוא $ 458.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOOMER הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 458.56K.