ZooKeeper מחיר היום

מחיר ZooKeeper (ZOO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00037622, עם שינוי של 2.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZOO ל USD הוא $ 0.00037622 לכל ZOO.

ZooKeeper כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 177,105, עם היצע במחזור של 470.68M ZOO. ב‑24 השעות האחרונות, ZOO סחר בין $ 0.00037179 (נמוך) ל $ 0.0003864 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.39793, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00037179.

ביצועים לטווח קצר, ZOO נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו -9.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ZooKeeper (ZOO) מידע שוק

שווי שוק $ 177.11K$ 177.11K $ 177.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.78K$ 182.78K $ 182.78K אספקת מחזור 470.68M 470.68M 470.68M אספקה כוללת 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

שווי השוק הנוכחי של ZooKeeper הוא $ 177.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOO הוא 470.68M, עם היצע כולל של 485769338.4215991. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.78K.