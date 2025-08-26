zkApes Token (ZAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.03% שינוי מחיר (1D) -10.48% שינוי מחיר (7D) -5.47%

zkApes Token (ZAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZAT השתנה ב -2.03% במהלך השעה האחרונה, -10.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

zkApes Token (ZAT) מידע שוק

שווי שוק $ 119.00K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 173.57K אספקת מחזור 47.18T אספקה כוללת 68,808,896,238,081.5

שווי השוק הנוכחי של zkApes Token הוא $ 119.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZAT הוא 47.18T, עם היצע כולל של 68808896238081.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.57K.