zkApes Token מחיר (ZAT)
-2.03%
-10.48%
-5.47%
-5.47%
zkApes Token (ZAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZAT השתנה ב -2.03% במהלך השעה האחרונה, -10.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של zkApes Token הוא $ 119.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZAT הוא 47.18T, עם היצע כולל של 68808896238081.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.57K.
במהלך היום, השינוי במחיר של zkApes Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלzkApes Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלzkApes Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של zkApes Tokenל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-10.48%
|30 ימים
|$ 0
|+10.42%
|60 ימים
|$ 0
|+19.66%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? zkApes is a metaverse project built on zkSync Era, called Apeverse. Apeverse aims to bring people together from all around the world for entertainment, education, interaction, and expression. Apeverse is developing a whole metaverse ecosystem based on Apes NFTs (dNFTs), users can exchange your NFT(AMM), play games, make money in Apeverse. What makes your project unique? zkApes is the first metaverse project built on zkSync Era, which is developing a whole metaverse ecosystem, including 8 products: Apes NFT, dNFT, mutant NFT, NFT DEX(AMM), NFT browser, NFTFI, zkSync Name Service and game lobby. zkApes has the largest NFT community on zkSync Era, with 100,000 discord members and 140,000 twitter followers now. zkApes has launch the zkApes token($ZAT), with more than 200,000 onchain holders now. Ranked second in trading volume of NFT on Mint Square. History of your project. zkApes was launched on Sep. 1st, 2022, released Apeverse roadmap on Oct. 28th, 2022, deployed the first NFT contract on zkSync Era mainnet on Mar. 24th, 2023, launched the first NFT browser on Apr. 12th, 2023, launched the first NFT DEX on Apr. 28th, 2023. zkApes is conducting the biggest airdrop on zkSync for zkSync users. What’s next for your project? zkApes is launching dNFT and NFTFi, users can stake and lend NFTs (dNFTs) on NFTs DEXs, they can also stake zkApes token for $ZAT. zkApes is setting up cooperations with several game projects, they will be listed on Apeverse game lobby. In addition to new products, zkApes is updating NFTs traits, NFT DEX and NFT browser constantly. The future of Apeverse belongs to the DAO community, and the role of the zkApes token for enabling community-driven DAO governance. What can your token be used for? Stake, lend zkApes NFTs and earn $ZAT, stake $ZAT and earn $ZAT, buy dNFT by $ZAT, community governance by $ZAT.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה zkApes Token (ZAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות zkApes Token (ZAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור zkApes Token.
בדוק את zkApes Token תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של zkApes Token (ZAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.