ZENY (ZENY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.076355 גבוה 24 שעות $ 0.077518 שיא כל הזמנים $ 0.14713 המחיר הנמוך ביותר $ 0.072317 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -0.38% שינוי מחיר (7D) -0.98%

ZENY (ZENY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.077042. במהלך 24 השעות האחרונות, ZENY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.076355 לבין שיא של $ 0.077518, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZENYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14713, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.072317.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZENY השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZENY (ZENY) מידע שוק

שווי שוק $ 205.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.70M אספקת מחזור 2.67M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZENY הוא $ 205.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZENY הוא 2.67M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.70M.