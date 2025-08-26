ZAPCAT (ZAPCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -0.13% שינוי מחיר (7D) -34.77% שינוי מחיר (7D) -34.77%

ZAPCAT (ZAPCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZAPCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZAPCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZAPCAT השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZAPCAT (ZAPCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 168.07K$ 168.07K $ 168.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 168.07K$ 168.07K $ 168.07K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,977.6556526 999,997,977.6556526 999,997,977.6556526

שווי השוק הנוכחי של ZAPCAT הוא $ 168.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZAPCAT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997977.6556526. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.07K.