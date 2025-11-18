YUUKI מחיר היום

מחיר YUUKI (YUUKI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00150439, עם שינוי של 0.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YUUKI ל USD הוא $ 0.00150439 לכל YUUKI.

YUUKI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,592, עם היצע במחזור של 21.00M YUUKI. ב‑24 השעות האחרונות, YUUKI סחר בין $ 0.00146797 (נמוך) ל $ 0.00151895 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03770389, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00146797.

ביצועים לטווח קצר, YUUKI נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו -20.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

YUUKI (YUUKI) מידע שוק

שווי שוק $ 31.59K$ 31.59K $ 31.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.59K$ 31.59K $ 31.59K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

