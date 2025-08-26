YodeSwap (YODE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00301977 $ 0.00301977 $ 0.00301977 24 שעות נמוך $ 0.00321271 $ 0.00321271 $ 0.00321271 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00301977$ 0.00301977 $ 0.00301977 גבוה 24 שעות $ 0.00321271$ 0.00321271 $ 0.00321271 שיא כל הזמנים $ 13.76$ 13.76 $ 13.76 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.09% שינוי מחיר (7D) -4.39% שינוי מחיר (7D) -4.39%

YodeSwap (YODE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00306196. במהלך 24 השעות האחרונות, YODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00301977 לבין שיא של $ 0.00321271, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YODE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YodeSwap (YODE) מידע שוק

שווי שוק $ 30.26K$ 30.26K $ 30.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.33K$ 33.33K $ 33.33K אספקת מחזור 9.88M 9.88M 9.88M אספקה כוללת 10,885,240.41534527 10,885,240.41534527 10,885,240.41534527

שווי השוק הנוכחי של YodeSwap הוא $ 30.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YODE הוא 9.88M, עם היצע כולל של 10885240.41534527. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.33K.