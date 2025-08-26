Yieldification (YDF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.089964$ 0.089964 $ 0.089964 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +32.26% שינוי מחיר (7D) +32.26%

Yieldification (YDF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YDF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YDFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.089964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YDF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yieldification (YDF) מידע שוק

שווי שוק $ 58.18K$ 58.18K $ 58.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.51K$ 72.51K $ 72.51K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,247,015,593.320986 1,247,015,593.320986 1,247,015,593.320986

שווי השוק הנוכחי של Yieldification הוא $ 58.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YDF הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1247015593.320986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.51K.