Yeet (YEET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00266004 24 שעות נמוך $ 0.00292761 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02429735 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00161123 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -7.11% שינוי מחיר (7D) +2.31%

Yeet (YEET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00266897. במהלך 24 השעות האחרונות, YEET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00266004 לבין שיא של $ 0.00292761, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YEETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02429735, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00161123.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YEET השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yeet (YEET) מידע שוק

שווי שוק $ 1.69M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.68M אספקת מחזור 631.21M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yeet הוא $ 1.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YEET הוא 631.21M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.68M.