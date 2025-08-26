yap (YAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00709958$ 0.00709958 $ 0.00709958 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) -8.55% שינוי מחיר (7D) +0.95% שינוי מחיר (7D) +0.95%

yap (YAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00709958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAP השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -8.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

yap (YAP) מידע שוק

שווי שוק $ 46.82K$ 46.82K $ 46.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.82K$ 46.82K $ 46.82K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,982,517.020526 999,982,517.020526 999,982,517.020526

שווי השוק הנוכחי של yap הוא $ 46.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAP הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999982517.020526. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.82K.