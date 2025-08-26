עוד על XSILO

XSilo סֵמֶל

XSilo מחיר (XSILO)

לא רשום

1 XSILO ל USDמחיר חי:

0.00%1D
USD
XSilo (XSILO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:02:08 (UTC+8)

XSilo (XSILO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

0.00%

-12.75%

-12.75%

XSilo (XSILO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02228417. במהלך 24 השעות האחרונות, XSILO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02228417 לבין שיא של $ 0.02228417, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSILOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057257, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02228417.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSILO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XSilo (XSILO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של XSilo הוא $ 3.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XSILO הוא 162.47M, עם היצע כולל של 162486611.9993502. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.62M.

XSilo (XSILO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של XSiloל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXSilo ל USDהיה . $ -0.0061507785.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXSilo ל USDהיה $ -0.0128254423.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XSiloל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ -0.0061507785-27.60%
60 ימים$ -0.0128254423-57.55%
90 ימים$ 0--

מה זהXSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

XSilo (XSILO) משאב

האתר הרשמי

XSiloתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XSilo (XSILO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XSilo (XSILO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XSilo.

בדוק את XSilo תחזית המחיר עכשיו‏!

XSILO למטבעות מקומיים

XSilo (XSILO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XSilo (XSILO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XSILO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על XSilo (XSILO)

כמה שווה XSilo (XSILO) היום?
החי XSILOהמחיר ב USD הוא 0.02228417 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XSILO ל USD?
המחיר הנוכחי של XSILO ל USD הוא $ 0.02228417. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XSilo?
שווי השוק של XSILO הוא $ 3.62M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XSILO?
ההיצע במחזור של XSILO הוא 162.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XSILO?
‏‏XSILO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.057257 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XSILO?
XSILO ‏‏רשם מחירATL של 0.02228417 USD.
מהו נפח המסחר של XSILO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XSILO הוא -- USD.
האם XSILO יעלה השנה?
XSILO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XSILO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

