XSilo (XSILO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02228417 24 שעות נמוך $ 0.02228417 גבוה 24 שעות $ 0.02228417 שיא כל הזמנים $ 0.057257 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02228417 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) -12.75%

XSilo (XSILO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02228417. במהלך 24 השעות האחרונות, XSILO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02228417 לבין שיא של $ 0.02228417, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSILOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057257, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02228417.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSILO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XSilo (XSILO) מידע שוק

שווי שוק $ 3.62M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.62M אספקת מחזור 162.47M אספקה כוללת 162,486,611.9993502

שווי השוק הנוכחי של XSilo הוא $ 3.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XSILO הוא 162.47M, עם היצע כולל של 162486611.9993502. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.62M.