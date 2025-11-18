XiaoBai מחיר היום

מחיר XiaoBai (XIAOBAI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XIAOBAI ל USD הוא -- לכל XIAOBAI.

XiaoBai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 142,122, עם היצע במחזור של 1,000.00T XIAOBAI. ב‑24 השעות האחרונות, XIAOBAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, XIAOBAI נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -31.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XiaoBai (XIAOBAI) מידע שוק

שווי שוק $ 142.12K$ 142.12K $ 142.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 142.12K$ 142.12K $ 142.12K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של XiaoBai הוא $ 142.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XIAOBAI הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.12K.