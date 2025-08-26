xCREDI (XCREDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0211824 $ 0.0211824 $ 0.0211824 24 שעות נמוך $ 0.02298806 $ 0.02298806 $ 0.02298806 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0211824$ 0.0211824 $ 0.0211824 גבוה 24 שעות $ 0.02298806$ 0.02298806 $ 0.02298806 שיא כל הזמנים $ 0.143297$ 0.143297 $ 0.143297 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01628149$ 0.01628149 $ 0.01628149 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.56% שינוי מחיר (1D) -0.47% שינוי מחיר (7D) -3.31% שינוי מחיר (7D) -3.31%

xCREDI (XCREDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02151254. במהלך 24 השעות האחרונות, XCREDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0211824 לבין שיא של $ 0.02298806, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCREDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.143297, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01628149.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCREDI השתנה ב +1.56% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xCREDI (XCREDI) מידע שוק

שווי שוק $ 322.54K$ 322.54K $ 322.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 322.54K$ 322.54K $ 322.54K אספקת מחזור 15.00M 15.00M 15.00M אספקה כוללת 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של xCREDI הוא $ 322.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XCREDI הוא 15.00M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 322.54K.