xCREDI מחיר (XCREDI)

1 XCREDI ל USDמחיר חי:

$0.02151254
$0.02151254
-0.40%1D
xCREDI (XCREDI) טבלת מחירים חיה
xCREDI (XCREDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.56%

-0.47%

-3.31%

-3.31%

xCREDI (XCREDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02151254. במהלך 24 השעות האחרונות, XCREDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0211824 לבין שיא של $ 0.02298806, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCREDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.143297, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01628149.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCREDI השתנה ב +1.56% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xCREDI (XCREDI) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של xCREDI הוא $ 322.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XCREDI הוא 15.00M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 322.54K.

xCREDI (XCREDI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של xCREDIל USDהיה $ -0.00010316712192088.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלxCREDI ל USDהיה . $ +0.0006789594.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלxCREDI ל USDהיה $ -0.0014068297.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של xCREDIל USDהיה $ -0.002847872627522154.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00010316712192088-0.47%
30 ימים$ +0.0006789594+3.16%
60 ימים$ -0.0014068297-6.53%
90 ימים$ -0.002847872627522154-11.69%

מה זהxCREDI (XCREDI)

Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

xCREDI (XCREDI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

xCREDIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה xCREDI (XCREDI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות xCREDI (XCREDI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור xCREDI.

בדוק את xCREDI תחזית המחיר עכשיו‏!

XCREDI למטבעות מקומיים

xCREDI (XCREDI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של xCREDI (XCREDI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XCREDI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על xCREDI (XCREDI)

כמה שווה xCREDI (XCREDI) היום?
החי XCREDIהמחיר ב USD הוא 0.02151254 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XCREDI ל USD?
המחיר הנוכחי של XCREDI ל USD הוא $ 0.02151254. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של xCREDI?
שווי השוק של XCREDI הוא $ 322.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XCREDI?
ההיצע במחזור של XCREDI הוא 15.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XCREDI?
‏‏XCREDI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.143297 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XCREDI?
XCREDI ‏‏רשם מחירATL של 0.01628149 USD.
מהו נפח המסחר של XCREDI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XCREDI הוא -- USD.
האם XCREDI יעלה השנה?
XCREDI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XCREDI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
xCREDI (XCREDI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.