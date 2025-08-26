XBorg (XBG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.093724 $ 0.093724 $ 0.093724 24 שעות נמוך $ 0.10319 $ 0.10319 $ 0.10319 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.093724$ 0.093724 $ 0.093724 גבוה 24 שעות $ 0.10319$ 0.10319 $ 0.10319 שיא כל הזמנים $ 0.41625$ 0.41625 $ 0.41625 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04681858$ 0.04681858 $ 0.04681858 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.59% שינוי מחיר (1D) -5.97% שינוי מחיר (7D) -9.81% שינוי מחיר (7D) -9.81%

XBorg (XBG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.094544. במהלך 24 השעות האחרונות, XBG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.093724 לבין שיא של $ 0.10319, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XBGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.41625, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04681858.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XBG השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -5.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XBorg (XBG) מידע שוק

שווי שוק $ 20.34M$ 20.34M $ 20.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.61M$ 94.61M $ 94.61M אספקת מחזור 215.00M 215.00M 215.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XBorg הוא $ 20.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XBG הוא 215.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.61M.