WORT מחיר היום

מחיר WORT (WORT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000447, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WORT ל USD הוא $ 0.0000447 לכל WORT.

WORT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,698, עם היצע במחזור של 1.00B WORT. ב‑24 השעות האחרונות, WORT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0021556, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004426.

ביצועים לטווח קצר, WORT נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WORT (WORT) מידע שוק

שווי שוק $ 44.70K$ 44.70K $ 44.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.70K$ 44.70K $ 44.70K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

