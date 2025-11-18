Womo מחיר היום

מחיר Womo (WM) בזמן אמת היום הוא $ 0.221743, עם שינוי של 3.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WM ל USD הוא $ 0.221743 לכל WM.

Womo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 221,761, עם היצע במחזור של 1.00M WM. ב‑24 השעות האחרונות, WM סחר בין $ 0.213649 (נמוך) ל $ 0.229869 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.694689, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WM נע ב +3.20% בשעה האחרונה ו -32.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Womo (WM) מידע שוק

שווי שוק $ 221.76K$ 221.76K $ 221.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 221.76K$ 221.76K $ 221.76K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

שווי השוק הנוכחי של Womo הוא $ 221.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WM הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000077.480174482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 221.76K.