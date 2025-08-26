Winter Arc (WINTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00105978 $ 0.00105978 $ 0.00105978 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00105978$ 0.00105978 $ 0.00105978 שיא כל הזמנים $ 0.02920174$ 0.02920174 $ 0.02920174 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -16.89% שינוי מחיר (7D) -10.73% שינוי מחיר (7D) -10.73%

Winter Arc (WINTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WINTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00105978, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02920174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINTER השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -16.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Winter Arc (WINTER) מידע שוק

שווי שוק $ 856.49K$ 856.49K $ 856.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 856.49K$ 856.49K $ 856.49K אספקת מחזור 972.42M 972.42M 972.42M אספקה כוללת 972,422,166.356663 972,422,166.356663 972,422,166.356663

שווי השוק הנוכחי של Winter Arc הוא $ 856.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINTER הוא 972.42M, עם היצע כולל של 972422166.356663. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 856.49K.