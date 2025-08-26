עוד על WINTER

Winter Arc סֵמֶל

Winter Arc מחיר (WINTER)

לא רשום

1 WINTER ל USDמחיר חי:

-16.80%1D
mexc
USD
Winter Arc (WINTER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:13:12 (UTC+8)

Winter Arc (WINTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.41%

-16.89%

-10.73%

-10.73%

Winter Arc (WINTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WINTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00105978, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02920174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINTER השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -16.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Winter Arc (WINTER) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Winter Arc הוא $ 856.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINTER הוא 972.42M, עם היצע כולל של 972422166.356663. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 856.49K.

Winter Arc (WINTER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Winter Arcל USDהיה $ -0.000179021149871575.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWinter Arc ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWinter Arc ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Winter Arcל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000179021149871575-16.89%
30 ימים$ 0+143.83%
60 ימים$ 0+353.43%
90 ימים$ 0--

מה זהWinter Arc (WINTER)

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

Winter Arc (WINTER) משאב

האתר הרשמי

Winter Arcתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Winter Arc (WINTER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Winter Arc (WINTER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Winter Arc.

בדוק את Winter Arc תחזית המחיר עכשיו‏!

WINTER למטבעות מקומיים

Winter Arc (WINTER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Winter Arc (WINTER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WINTER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Winter Arc (WINTER)

כמה שווה Winter Arc (WINTER) היום?
החי WINTERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WINTER ל USD?
המחיר הנוכחי של WINTER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Winter Arc?
שווי השוק של WINTER הוא $ 856.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WINTER?
ההיצע במחזור של WINTER הוא 972.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WINTER?
‏‏WINTER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02920174 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WINTER?
WINTER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WINTER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WINTER הוא -- USD.
האם WINTER יעלה השנה?
WINTER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WINTER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:13:12 (UTC+8)

