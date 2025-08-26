willy (WILLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00158377$ 0.00158377 $ 0.00158377 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.79% שינוי מחיר (1D) -5.21% שינוי מחיר (7D) +2.08% שינוי מחיר (7D) +2.08%

willy (WILLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WILLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WILLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00158377, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WILLY השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

willy (WILLY) מידע שוק

שווי שוק $ 13.57K$ 13.57K $ 13.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.57K$ 13.57K $ 13.57K אספקת מחזור 997.38M 997.38M 997.38M אספקה כוללת 997,381,331.48888 997,381,331.48888 997,381,331.48888

שווי השוק הנוכחי של willy הוא $ 13.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WILLY הוא 997.38M, עם היצע כולל של 997381331.48888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.57K.