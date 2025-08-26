WHISKEY (WHISKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00427985 גבוה 24 שעות $ 0.00494375 שיא כל הזמנים $ 0.00546237 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00005592 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -9.07% שינוי מחיר (7D) +2.98%

WHISKEY (WHISKEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00433583. במהלך 24 השעות האחרונות, WHISKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00427985 לבין שיא של $ 0.00494375, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHISKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00546237, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHISKEY השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -9.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WHISKEY (WHISKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 4.31M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.31M אספקת מחזור 997.50M אספקה כוללת 997,499,327.180212

שווי השוק הנוכחי של WHISKEY הוא $ 4.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHISKEY הוא 997.50M, עם היצע כולל של 997499327.180212. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.31M.