Whale Intel סֵמֶל

Whale Intel מחיר (WINT)

לא רשום

1 WINT ל USDמחיר חי:

$0.00223769
$0.00223769
-18.80%1D
USD
Whale Intel (WINT) טבלת מחירים חיה
Whale Intel (WINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00196643
24 שעות נמוך
$ 0.00297125
גבוה 24 שעות

$ 0.00196643
$ 0.00297125
$ 0.019375
$ 0
+0.53%

-19.11%

-47.47%

-47.47%

Whale Intel (WINT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00223493. במהלך 24 השעות האחרונות, WINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00196643 לבין שיא של $ 0.00297125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.019375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINT השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -19.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-47.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whale Intel (WINT) מידע שוק

$ 658.78K
--
$ 2.23M
294.84M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Whale Intel הוא $ 658.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINT הוא 294.84M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.

Whale Intel (WINT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Whale Intelל USDהיה $ -0.000528330053564058.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhale Intel ל USDהיה . $ +0.0018987980.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhale Intel ל USDהיה $ +0.0006604363.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Whale Intelל USDהיה $ -0.010927121584430108.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000528330053564058-19.11%
30 ימים$ +0.0018987980+84.96%
60 ימים$ +0.0006604363+29.55%
90 ימים$ -0.010927121584430108-83.01%

מה זהWhale Intel (WINT)

WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Whale Intel (WINT) משאב

האתר הרשמי

Whale Intelתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Whale Intel (WINT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Whale Intel (WINT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Whale Intel.

בדוק את Whale Intel תחזית המחיר עכשיו‏!

WINT למטבעות מקומיים

Whale Intel (WINT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Whale Intel (WINT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WINT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Whale Intel (WINT)

כמה שווה Whale Intel (WINT) היום?
החי WINTהמחיר ב USD הוא 0.00223493 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WINT ל USD?
המחיר הנוכחי של WINT ל USD הוא $ 0.00223493. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Whale Intel?
שווי השוק של WINT הוא $ 658.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WINT?
ההיצע במחזור של WINT הוא 294.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WINT?
‏‏WINT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.019375 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WINT?
WINT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WINT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WINT הוא -- USD.
האם WINT יעלה השנה?
WINT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WINT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.