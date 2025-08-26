Whale Intel מחיר (WINT)
Whale Intel (WINT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00223493. במהלך 24 השעות האחרונות, WINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00196643 לבין שיא של $ 0.00297125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.019375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINT השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -19.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-47.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Whale Intel הוא $ 658.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINT הוא 294.84M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Whale Intelל USDהיה $ -0.000528330053564058.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhale Intel ל USDהיה . $ +0.0018987980.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhale Intel ל USDהיה $ +0.0006604363.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Whale Intelל USDהיה $ -0.010927121584430108.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000528330053564058
|-19.11%
|30 ימים
|$ +0.0018987980
|+84.96%
|60 ימים
|$ +0.0006604363
|+29.55%
|90 ימים
|$ -0.010927121584430108
|-83.01%
WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
