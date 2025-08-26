Whale Intel (WINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00196643 גבוה 24 שעות $ 0.00297125 שיא כל הזמנים $ 0.019375 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) -19.11% שינוי מחיר (7D) -47.47%

Whale Intel (WINT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00223493. במהלך 24 השעות האחרונות, WINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00196643 לבין שיא של $ 0.00297125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.019375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINT השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -19.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-47.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whale Intel (WINT) מידע שוק

שווי שוק $ 658.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.23M אספקת מחזור 294.84M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Whale Intel הוא $ 658.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINT הוא 294.84M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.