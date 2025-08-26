Weirdo (WEIRDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00001537 גבוה 24 שעות $ 0.00001723 שיא כל הזמנים $ 0.00023272 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000848 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.42% שינוי מחיר (1D) -7.56% שינוי מחיר (7D) -6.03%

Weirdo (WEIRDO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001568. במהלך 24 השעות האחרונות, WEIRDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001537 לבין שיא של $ 0.00001723, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEIRDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00023272, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000848.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEIRDO השתנה ב +1.42% במהלך השעה האחרונה, -7.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Weirdo (WEIRDO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.09M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.09M אספקת מחזור 69.42B אספקה כוללת 69,420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Weirdo הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEIRDO הוא 69.42B, עם היצע כולל של 69420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.