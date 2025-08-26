Web 3 Dollar (USD3) מידע על מחיר (USD)

Web 3 Dollar (USD3) המחיר בזמן אמת של הוא $1.059. במהלך 24 השעות האחרונות, USD3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.059 לבין שיא של $ 1.06, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USD3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.939075.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USD3 השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Web 3 Dollar (USD3) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Web 3 Dollar הוא $ 39.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USD3 הוא 37.48M, עם היצע כולל של 37481773.03428944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.70M.