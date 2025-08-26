עוד על HUDDLE

We Will Huddle סֵמֶל

We Will Huddle מחיר (HUDDLE)

1 HUDDLE ל USDמחיר חי:

$0.00015845
-7.10%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
We Will Huddle (HUDDLE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:12:00 (UTC+8)

We Will Huddle (HUDDLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00014773
24 שעות נמוך
$ 0.00017202
גבוה 24 שעות

$ 0.00014773
$ 0.00017202
$ 0.00040853
$ 0.00006939
+2.91%

-9.77%

-25.59%

-25.59%

We Will Huddle (HUDDLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00015408. במהלך 24 השעות האחרונות, HUDDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00014773 לבין שיא של $ 0.00017202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUDDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00040853, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006939.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUDDLE השתנה ב +2.91% במהלך השעה האחרונה, -9.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

We Will Huddle (HUDDLE) מידע שוק

$ 152.69K
--
$ 152.69K
990.98M
990,983,037.5851233
שווי השוק הנוכחי של We Will Huddle הוא $ 152.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUDDLE הוא 990.98M, עם היצע כולל של 990983037.5851233. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 152.69K.

We Will Huddle (HUDDLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של We Will Huddleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWe Will Huddle ל USDהיה . $ -0.0000832138.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWe Will Huddle ל USDהיה $ +0.0001006648.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של We Will Huddleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.77%
30 ימים$ -0.0000832138-54.00%
60 ימים$ +0.0001006648+65.33%
90 ימים$ 0--

מה זהWe Will Huddle (HUDDLE)

$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

We Will Huddle (HUDDLE) משאב

האתר הרשמי

We Will Huddleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה We Will Huddle (HUDDLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות We Will Huddle (HUDDLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור We Will Huddle.

בדוק את We Will Huddle תחזית המחיר עכשיו‏!

HUDDLE למטבעות מקומיים

We Will Huddle (HUDDLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של We Will Huddle (HUDDLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUDDLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על We Will Huddle (HUDDLE)

כמה שווה We Will Huddle (HUDDLE) היום?
החי HUDDLEהמחיר ב USD הוא 0.00015408 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HUDDLE ל USD?
המחיר הנוכחי של HUDDLE ל USD הוא $ 0.00015408. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של We Will Huddle?
שווי השוק של HUDDLE הוא $ 152.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HUDDLE?
ההיצע במחזור של HUDDLE הוא 990.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUDDLE?
‏‏HUDDLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00040853 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUDDLE?
HUDDLE ‏‏רשם מחירATL של 0.00006939 USD.
מהו נפח המסחר של HUDDLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUDDLE הוא -- USD.
האם HUDDLE יעלה השנה?
HUDDLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUDDLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:12:00 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.