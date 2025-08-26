We Will Huddle (HUDDLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00014773 $ 0.00014773 $ 0.00014773 24 שעות נמוך $ 0.00017202 $ 0.00017202 $ 0.00017202 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00014773$ 0.00014773 $ 0.00014773 גבוה 24 שעות $ 0.00017202$ 0.00017202 $ 0.00017202 שיא כל הזמנים $ 0.00040853$ 0.00040853 $ 0.00040853 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006939$ 0.00006939 $ 0.00006939 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.91% שינוי מחיר (1D) -9.77% שינוי מחיר (7D) -25.59% שינוי מחיר (7D) -25.59%

We Will Huddle (HUDDLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00015408. במהלך 24 השעות האחרונות, HUDDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00014773 לבין שיא של $ 0.00017202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUDDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00040853, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006939.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUDDLE השתנה ב +2.91% במהלך השעה האחרונה, -9.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

We Will Huddle (HUDDLE) מידע שוק

שווי שוק $ 152.69K$ 152.69K $ 152.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 152.69K$ 152.69K $ 152.69K אספקת מחזור 990.98M 990.98M 990.98M אספקה כוללת 990,983,037.5851233 990,983,037.5851233 990,983,037.5851233

שווי השוק הנוכחי של We Will Huddle הוא $ 152.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUDDLE הוא 990.98M, עם היצע כולל של 990983037.5851233. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 152.69K.