We Will Huddle (HUDDLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00015408. במהלך 24 השעות האחרונות, HUDDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00014773 לבין שיא של $ 0.00017202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUDDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00040853, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006939.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUDDLE השתנה ב +2.91% במהלך השעה האחרונה, -9.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של We Will Huddle הוא $ 152.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUDDLE הוא 990.98M, עם היצע כולל של 990983037.5851233. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 152.69K.
במהלך היום, השינוי במחיר של We Will Huddleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWe Will Huddle ל USDהיה . $ -0.0000832138.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWe Will Huddle ל USDהיה $ +0.0001006648.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של We Will Huddleל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.77%
|30 ימים
|$ -0.0000832138
|-54.00%
|60 ימים
|$ +0.0001006648
|+65.33%
|90 ימים
|$ 0
|--
$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.