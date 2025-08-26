עוד על WAP

WAP מחיר (WAP)

לא רשום

1 WAP ל USDמחיר חי:

$0.00010298
$0.00010298
-13.80%1D
WAP (WAP) טבלת מחירים חיה
WAP (WAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00010155
24 שעות נמוך
$ 0.00011961
גבוה 24 שעות

$ 0.00010155
$ 0.00011961
$ 0.03862221
$ 0.00003327
-0.82%

-13.89%

+0.56%

+0.56%

WAP (WAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010298. במהלך 24 השעות האחרונות, WAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010155 לבין שיא של $ 0.00011961, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03862221, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003327.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAP השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -13.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WAP (WAP) מידע שוק

$ 102.95K
--
$ 102.95K
999.68M
999,682,023.022052
שווי השוק הנוכחי של WAP הוא $ 102.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAP הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999682023.022052. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.95K.

WAP (WAP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WAPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWAP ל USDהיה . $ +0.0000008769.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWAP ל USDהיה $ +0.0000053590.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WAPל USDהיה $ -0.00012484587304682857.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.89%
30 ימים$ +0.0000008769+0.85%
60 ימים$ +0.0000053590+5.20%
90 ימים$ -0.00012484587304682857-54.79%

מה זהWAP (WAP)

Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

WAP (WAP) משאב

האתר הרשמי

WAPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WAP (WAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WAP (WAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WAP.

בדוק את WAP תחזית המחיר עכשיו‏!

WAP למטבעות מקומיים

WAP (WAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WAP (WAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WAP (WAP)

כמה שווה WAP (WAP) היום?
החי WAPהמחיר ב USD הוא 0.00010298 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAP ל USD?
המחיר הנוכחי של WAP ל USD הוא $ 0.00010298. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WAP?
שווי השוק של WAP הוא $ 102.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAP?
ההיצע במחזור של WAP הוא 999.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAP?
‏‏WAP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03862221 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAP?
WAP ‏‏רשם מחירATL של 0.00003327 USD.
מהו נפח המסחר של WAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAP הוא -- USD.
האם WAP יעלה השנה?
WAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.