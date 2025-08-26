WAP (WAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00010155 גבוה 24 שעות $ 0.00011961 שיא כל הזמנים $ 0.03862221 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003327 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.82% שינוי מחיר (1D) -13.89% שינוי מחיר (7D) +0.56%

WAP (WAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010298. במהלך 24 השעות האחרונות, WAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010155 לבין שיא של $ 0.00011961, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03862221, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003327.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAP השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -13.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WAP (WAP) מידע שוק

שווי שוק $ 102.95K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.95K אספקת מחזור 999.68M אספקה כוללת 999,682,023.022052

שווי השוק הנוכחי של WAP הוא $ 102.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAP הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999682023.022052. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.95K.