Walter (WALTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01977173$ 0.01977173 $ 0.01977173 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -6.12% שינוי מחיר (7D) -1.28% שינוי מחיר (7D) -1.28%

Walter (WALTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WALTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WALTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01977173, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WALTER השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -6.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Walter (WALTER) מידע שוק

שווי שוק $ 825.24K$ 825.24K $ 825.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 825.24K$ 825.24K $ 825.24K אספקת מחזור 950.13M 950.13M 950.13M אספקה כוללת 950,127,938.55 950,127,938.55 950,127,938.55

שווי השוק הנוכחי של Walter הוא $ 825.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WALTER הוא 950.13M, עם היצע כולל של 950127938.55. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 825.24K.