Virus Protocol מחיר (VIRUS)

1 VIRUS ל USDמחיר חי:

--
----
-5.60%1D
Virus Protocol (VIRUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:10:48 (UTC+8)

Virus Protocol (VIRUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00426563
$ 0.00426563$ 0.00426563

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

-5.60%

+6.44%

+6.44%

Virus Protocol (VIRUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIRUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIRUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00426563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIRUS השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -5.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Virus Protocol (VIRUS) מידע שוק

$ 42.09K
$ 42.09K$ 42.09K

--
----

$ 42.09K
$ 42.09K$ 42.09K

997.28M
997.28M 997.28M

997,278,809.4236
997,278,809.4236 997,278,809.4236

שווי השוק הנוכחי של Virus Protocol הוא $ 42.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIRUS הוא 997.28M, עם היצע כולל של 997278809.4236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.09K.

Virus Protocol (VIRUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Virus Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirus Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirus Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Virus Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.60%
30 ימים$ 0+64.26%
60 ימים$ 0+325.19%
90 ימים$ 0--

מה זהVirus Protocol (VIRUS)

The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Virus Protocol (VIRUS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Virus Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Virus Protocol (VIRUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Virus Protocol (VIRUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Virus Protocol.

בדוק את Virus Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

VIRUS למטבעות מקומיים

Virus Protocol (VIRUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Virus Protocol (VIRUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VIRUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Virus Protocol (VIRUS)

כמה שווה Virus Protocol (VIRUS) היום?
החי VIRUSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VIRUS ל USD?
המחיר הנוכחי של VIRUS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Virus Protocol?
שווי השוק של VIRUS הוא $ 42.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VIRUS?
ההיצע במחזור של VIRUS הוא 997.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VIRUS?
‏‏VIRUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00426563 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VIRUS?
VIRUS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VIRUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VIRUS הוא -- USD.
האם VIRUS יעלה השנה?
VIRUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VIRUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
