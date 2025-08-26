Virus Protocol (VIRUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00426563$ 0.00426563 $ 0.00426563 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.75% שינוי מחיר (1D) -5.60% שינוי מחיר (7D) +6.44% שינוי מחיר (7D) +6.44%

Virus Protocol (VIRUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIRUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIRUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00426563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIRUS השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -5.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Virus Protocol (VIRUS) מידע שוק

שווי שוק $ 42.09K$ 42.09K $ 42.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.09K$ 42.09K $ 42.09K אספקת מחזור 997.28M 997.28M 997.28M אספקה כוללת 997,278,809.4236 997,278,809.4236 997,278,809.4236

שווי השוק הנוכחי של Virus Protocol הוא $ 42.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIRUS הוא 997.28M, עם היצע כולל של 997278809.4236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.09K.