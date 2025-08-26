Virtua (TVK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02650608 $ 0.02650608 $ 0.02650608 24 שעות נמוך $ 0.03120869 $ 0.03120869 $ 0.03120869 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02650608$ 0.02650608 $ 0.02650608 גבוה 24 שעות $ 0.03120869$ 0.03120869 $ 0.03120869 שיא כל הזמנים $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01767338$ 0.01767338 $ 0.01767338 שינוי מחיר (שעה אחת) +6.12% שינוי מחיר (1D) -7.34% שינוי מחיר (7D) -7.85% שינוי מחיר (7D) -7.85%

Virtua (TVK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02829634. במהלך 24 השעות האחרונות, TVK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02650608 לבין שיא של $ 0.03120869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TVKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01767338.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TVK השתנה ב +6.12% במהלך השעה האחרונה, -7.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Virtua (TVK) מידע שוק

שווי שוק $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.96M$ 33.96M $ 33.96M אספקת מחזור 83.33M 83.33M 83.33M אספקה כוללת 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Virtua הוא $ 2.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TVK הוא 83.33M, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.96M.