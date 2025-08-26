Vertex (VRTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00233509 $ 0.00233509 $ 0.00233509 24 שעות נמוך $ 0.00595239 $ 0.00595239 $ 0.00595239 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00233509$ 0.00233509 $ 0.00233509 גבוה 24 שעות $ 0.00595239$ 0.00595239 $ 0.00595239 שיא כל הזמנים $ 0.520089$ 0.520089 $ 0.520089 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +29.69% שינוי מחיר (1D) -32.91% שינוי מחיר (7D) -54.23% שינוי מחיר (7D) -54.23%

Vertex (VRTX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0037252. במהלך 24 השעות האחרונות, VRTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00233509 לבין שיא של $ 0.00595239, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VRTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.520089, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VRTX השתנה ב +29.69% במהלך השעה האחרונה, -32.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-54.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vertex (VRTX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M אספקת מחזור 528.37M 528.37M 528.37M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vertex הוא $ 1.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VRTX הוא 528.37M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.73M.