Velas סֵמֶל

Velas מחיר (VLX)

1 VLX ל USDמחיר חי:

$0.00108224
$0.00108224
-14.30%1D
Velas (VLX) טבלת מחירים חיה
Velas (VLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 0.00126496
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00126496
גבוה 24 שעות

$ 0.568966
$ 0.568966$ 0.568966

-1.22%

-14.34%

-12.44%

-12.44%

Velas (VLX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108224. במהלך 24 השעות האחרונות, VLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00126496, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.568966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VLX השתנה ב -1.22% במהלך השעה האחרונה, -14.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Velas (VLX) מידע שוק

--
----

2.75B
2.75B 2.75B

2,746,691,180.246586
2,746,691,180.246586 2,746,691,180.246586

שווי השוק הנוכחי של Velas הוא $ 3.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VLX הוא 2.75B, עם היצע כולל של 2746691180.246586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.13M.

Velas (VLX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Velasל USDהיה $ -0.000181277569372326.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVelas ל USDהיה . $ -0.0005295167.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVelas ל USDהיה $ -0.0003411801.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Velasל USDהיה $ -0.0025513425848696846.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000181277569372326-14.34%
30 ימים$ -0.0005295167-48.92%
60 ימים$ -0.0003411801-31.52%
90 ימים$ -0.0025513425848696846-70.21%

מה זהVelas (VLX)

"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Velasתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Velas (VLX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Velas (VLX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Velas.

בדוק את Velas תחזית המחיר עכשיו‏!

VLX למטבעות מקומיים

Velas (VLX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Velas (VLX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VLX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Velas (VLX)

כמה שווה Velas (VLX) היום?
החי VLXהמחיר ב USD הוא 0.00108224 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VLX ל USD?
המחיר הנוכחי של VLX ל USD הוא $ 0.00108224. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Velas?
שווי השוק של VLX הוא $ 3.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VLX?
ההיצע במחזור של VLX הוא 2.75B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VLX?
‏‏VLX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.568966 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VLX?
VLX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VLX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VLX הוא -- USD.
האם VLX יעלה השנה?
VLX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VLX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.