Velas (VLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00126496 $ 0.00126496 $ 0.00126496 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00126496$ 0.00126496 $ 0.00126496 שיא כל הזמנים $ 0.568966$ 0.568966 $ 0.568966 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.22% שינוי מחיר (1D) -14.34% שינוי מחיר (7D) -12.44% שינוי מחיר (7D) -12.44%

Velas (VLX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108224. במהלך 24 השעות האחרונות, VLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00126496, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.568966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VLX השתנה ב -1.22% במהלך השעה האחרונה, -14.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Velas (VLX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M אספקת מחזור 2.75B 2.75B 2.75B אספקה כוללת 2,746,691,180.246586 2,746,691,180.246586 2,746,691,180.246586

שווי השוק הנוכחי של Velas הוא $ 3.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VLX הוא 2.75B, עם היצע כולל של 2746691180.246586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.13M.