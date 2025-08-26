USDtez (USDTZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.870311 $ 0.870311 $ 0.870311 24 שעות נמוך $ 0.912517 $ 0.912517 $ 0.912517 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.870311$ 0.870311 $ 0.870311 גבוה 24 שעות $ 0.912517$ 0.912517 $ 0.912517 שיא כל הזמנים $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 המחיר הנמוך ביותר $ 0.410846$ 0.410846 $ 0.410846 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.76% שינוי מחיר (1D) -2.15% שינוי מחיר (7D) -5.03% שינוי מחיר (7D) -5.03%

USDtez (USDTZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.885792. במהלך 24 השעות האחרונות, USDTZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.870311 לבין שיא של $ 0.912517, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.410846.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDTZ השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDtez (USDTZ) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 6.31$ 6.31 $ 6.31 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 244.23K$ 244.23K $ 244.23K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 275,714.463877 275,714.463877 275,714.463877

שווי השוק הנוכחי של USDtez הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.31. ההיצע במחזור של USDTZ הוא 0.00, עם היצע כולל של 275714.463877. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.23K.