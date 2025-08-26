עוד על USDTZ

USDtez סֵמֶל

USDtez מחיר (USDTZ)

לא רשום

1 USDTZ ל USDמחיר חי:

$0.885792
$0.885792$0.885792
-2.10%1D
USD
USDtez (USDTZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:23:35 (UTC+8)

USDtez (USDTZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.870311
$ 0.870311$ 0.870311
24 שעות נמוך
$ 0.912517
$ 0.912517$ 0.912517
גבוה 24 שעות

$ 0.870311
$ 0.870311$ 0.870311

$ 0.912517
$ 0.912517$ 0.912517

$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

$ 0.410846
$ 0.410846$ 0.410846

-0.76%

-2.15%

-5.03%

-5.03%

USDtez (USDTZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.885792. במהלך 24 השעות האחרונות, USDTZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.870311 לבין שיא של $ 0.912517, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.410846.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDTZ השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.03% ב-7 הימים האחרונים.

USDtez (USDTZ) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.31
$ 6.31$ 6.31

$ 244.23K
$ 244.23K$ 244.23K

0.00
0.00 0.00

275,714.463877
275,714.463877 275,714.463877

שווי השוק הנוכחי של USDtez הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.31. ההיצע במחזור של USDTZ הוא 0.00, עם היצע כולל של 275714.463877. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.23K.

USDtez (USDTZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של USDtezל USDהיה $ -0.0194892246303958.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSDtez ל USDהיה . $ +0.0046495222.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSDtez ל USDהיה $ -0.0452100264.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של USDtezל USDהיה $ -0.0414592643463423.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0194892246303958-2.15%
30 ימים$ +0.0046495222+0.52%
60 ימים$ -0.0452100264-5.10%
90 ימים$ -0.0414592643463423-4.47%

מה זהUSDtez (USDTZ)

USDtez (USDtz) is the first USD stablecoin and first FIAT stablecoin on Tezos. Fully-convertible, USDtz is backed 1-1 with FIAT, keeping full and transparent reserves and enabling a secure, scalable, and dApp programmable source of liquidity. Its contract and collateral reserve is audited monthly, with audit/attestation reports published on the USDtz website. USDtez is an open-source project built by multiple firms in the Tezos ecosystem, coordinated by StableTech (Tezos Stable Technologies, Ltd). StableTech is governed by Tezos Stablecoin Foundation — a non-shareholder foundation.

USDtez (USDTZ) משאב

האתר הרשמי

USDtezתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה USDtez (USDTZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USDtez (USDTZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USDtez.

בדוק את USDtez תחזית המחיר עכשיו‏!

USDTZ למטבעות מקומיים

USDtez (USDTZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של USDtez (USDTZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDTZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על USDtez (USDTZ)

כמה שווה USDtez (USDTZ) היום?
החי USDTZהמחיר ב USD הוא 0.885792 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDTZ ל USD?
המחיר הנוכחי של USDTZ ל USD הוא $ 0.885792. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של USDtez?
שווי השוק של USDTZ הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDTZ?
ההיצע במחזור של USDTZ הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDTZ?
‏‏USDTZ השיג מחיר שיא (ATH) של 2.02 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDTZ?
USDTZ ‏‏רשם מחירATL של 0.410846 USD.
מהו נפח המסחר של USDTZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDTZ הוא $ 6.31 USD.
האם USDTZ יעלה השנה?
USDTZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDTZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
