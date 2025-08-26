עוד על USTX

USTX מידע על מחיר

USTX אתר רשמי

USTX טוקניומיקה

USTX תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

UpStable סֵמֶל

UpStable מחיר (USTX)

לא רשום

1 USTX ל USDמחיר חי:

$0.00311771
$0.00311771$0.00311771
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
UpStable (USTX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:54:27 (UTC+8)

UpStable (USTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.058009
$ 0.058009$ 0.058009

$ 0.00192267
$ 0.00192267$ 0.00192267

--

--

+0.82%

+0.82%

UpStable (USTX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00311771. במהלך 24 השעות האחרונות, USTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00192267.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USTX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UpStable (USTX) מידע שוק

$ 19.37K
$ 19.37K$ 19.37K

--
----

$ 83.03K
$ 83.03K$ 83.03K

6.21M
6.21M 6.21M

26,631,703.435091
26,631,703.435091 26,631,703.435091

שווי השוק הנוכחי של UpStable הוא $ 19.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USTX הוא 6.21M, עם היצע כולל של 26631703.435091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.03K.

UpStable (USTX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של UpStableל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUpStable ל USDהיה . $ -0.0001852568.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUpStable ל USDהיה $ -0.0000190476.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של UpStableל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0001852568-5.94%
60 ימים$ -0.0000190476-0.61%
90 ימים$ 0--

מה זהUpStable (USTX)

USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

UpStable (USTX) משאב

האתר הרשמי

UpStableתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UpStable (USTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UpStable (USTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UpStable.

בדוק את UpStable תחזית המחיר עכשיו‏!

USTX למטבעות מקומיים

UpStable (USTX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UpStable (USTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על UpStable (USTX)

כמה שווה UpStable (USTX) היום?
החי USTXהמחיר ב USD הוא 0.00311771 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USTX ל USD?
המחיר הנוכחי של USTX ל USD הוא $ 0.00311771. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UpStable?
שווי השוק של USTX הוא $ 19.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USTX?
ההיצע במחזור של USTX הוא 6.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USTX?
‏‏USTX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.058009 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USTX?
USTX ‏‏רשם מחירATL של 0.00192267 USD.
מהו נפח המסחר של USTX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USTX הוא -- USD.
האם USTX יעלה השנה?
USTX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USTX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:54:27 (UTC+8)

UpStable (USTX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.