UpStable (USTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.058009$ 0.058009 $ 0.058009 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00192267$ 0.00192267 $ 0.00192267 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.82% שינוי מחיר (7D) +0.82%

UpStable (USTX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00311771. במהלך 24 השעות האחרונות, USTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00192267.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USTX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UpStable (USTX) מידע שוק

שווי שוק $ 19.37K$ 19.37K $ 19.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.03K$ 83.03K $ 83.03K אספקת מחזור 6.21M 6.21M 6.21M אספקה כוללת 26,631,703.435091 26,631,703.435091 26,631,703.435091

שווי השוק הנוכחי של UpStable הוא $ 19.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USTX הוא 6.21M, עם היצע כולל של 26631703.435091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.03K.