Upril (UPRIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) +0.79% שינוי מחיר (7D) +3.13% שינוי מחיר (7D) +3.13%

Upril (UPRIL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UPRIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPRILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPRIL השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, +0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Upril (UPRIL) מידע שוק

שווי שוק $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K אספקת מחזור 999.31M 999.31M 999.31M אספקה כוללת 999,314,545.234225 999,314,545.234225 999,314,545.234225

שווי השוק הנוכחי של Upril הוא $ 7.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPRIL הוא 999.31M, עם היצע כולל של 999314545.234225. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.85K.