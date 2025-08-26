TypeAI (TYPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.206054 $ 0.206054 $ 0.206054 24 שעות נמוך $ 0.231568 $ 0.231568 $ 0.231568 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.206054$ 0.206054 $ 0.206054 גבוה 24 שעות $ 0.231568$ 0.231568 $ 0.231568 שיא כל הזמנים $ 4.09$ 4.09 $ 4.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.067643$ 0.067643 $ 0.067643 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -10.39% שינוי מחיר (7D) -16.05% שינוי מחיר (7D) -16.05%

TypeAI (TYPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.207376. במהלך 24 השעות האחרונות, TYPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.206054 לבין שיא של $ 0.231568, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.067643.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYPE השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -10.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TypeAI (TYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M אספקת מחזור 9.50M 9.50M 9.50M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TypeAI הוא $ 1.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYPE הוא 9.50M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.07M.