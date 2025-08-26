TrustPad (TPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.07996 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -5.03% שינוי מחיר (7D) -5.69%

TrustPad (TPAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07996, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TPAD השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrustPad (TPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 70.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 230.16K אספקת מחזור 305.70M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TrustPad הוא $ 70.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TPAD הוא 305.70M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 230.16K.